Warhammer 40k komt naar TV, Gwent krijgt fysieke versie en meer in overig nieuws week

De werkweek zit er voor de meeste op en na een behoorlijk geslaagde Game Awards, zijn wij ook wel even toe aan wat rust. Maar niet voor we alle overige nieuwtjes voor jullie op een rijtje hebben gezet!

Nieuws

Sony viert het 30 jarige bestaan van PlayStation en het Japanse Famitsu was benieuwd wat hun lezers de beste game was die voor een van Sony’s consoles uitkwam. De nummer één is niets minder dan Final Fantasy 7 (niet de remake).

For PlayStation’s 30th anniversary, Famitsu ran a poll for its readers to vote on the 30 best games across all PlayStation systems, and here it is. About 4000 people voted. pic.twitter.com/d0DASJI93O — Game Data Library (@GameDataLibrary) December 6, 2024

Dragon Quest 3 HD-2D remake doet het erg goed in de verkopen, aldus Square Enix. In drie dagen tijd gingen er maar liefst twee miljoen exemplaren van de game over de (digitale) toonbank.

Ook de free-to-play heroshooter Marvel Rivals doet het erg goed. Daar werden in drie dagen tijd maar liefst 10 miljoen spelers geregistreerd.

🎉 In just 72 hours, we’ve reached an incredible milestone of 10 million players worldwide! 🎉 We want to extend our heartfelt thanks to each and every one of you. 🫶 Let’s ignite the battle together! 💖#MarvelRivals pic.twitter.com/5njTulx24e — Marvel Rivals (@MarvelRivals) December 9, 2024

Raf Grassetti, de man die 10 jaar art director was bij de God of War-games, is nu dezelfde rol bij Naughty Dog aan het vertolken. Grassetti ging eerder al weg bij Santa Monica om bij een Netflix studio aan de slag te gaan. Helaas voor hem werd de studio onlangs gesloten en is hij dus via een omweg bij die andere grote Sony studio terecht gekomen.

Er komt een fysieke versie van Gwent: The Card Game, gebaseerd op de versie uit The Witcher 3: Wild Hunt. De set, gemaakt door No Leading Games en Hachette Boardgames in samenwerking met CD Projekt Red, bestaat uit meer dan vierhonderd kaarten en een speelmat waarop de kaarten gelegd kunnen worden tijdens potjes. Gwent: The Legendary Card Game wordt in het derde kwartaal van 2025 verwacht.

How about a round of Gwent? 🃏 Gwent: The Legendary Card Game, a physical edition true to its counterpart from The Witcher 3: Wild Hunt, is coming in 2025! ⚔️ Subscribe to @NoLoadingGames_ newsletter to receive a Legendary booster pack featuring alternative artworks from the… pic.twitter.com/MtRNEC1GIv — The Witcher (@witchergame) December 6, 2024

Avatar: Frontiers of Pandora zorgde bij PlayStation 5 Pro-gebruikers voor wat problemen en dat ligt ergens bij PSSR. Ubisoft heeft nu een patch uitgebracht die ervoor zorgt dat de upscalingtechniek van de console uit te zetten is en de game stabieler draait. Achter de schermen werkt de ontwikkelaar nog wel aan een betere oplossing.

We have a message for you about our recent Playstation 5 Pro update. pic.twitter.com/atFxf2gWxJ — Avatar: Frontiers of Pandora (@AvatarFrontiers) December 10, 2024

Spelers van the Plucky Squire die van wat meer uitdaging houden, kunnen nu aan de slag met de Streamlined modus. Deze moet je als het ware wat minder vaak bij de hand pakken en je meer in de actie onderdompelen.

Introducing💫Streamlined Mode 💫! We’ve been looking at your feedback and we wanted to address concerns about the pacing being too slow for some. This new mode is for players who want less guidance and more action. V1.15.1 includes the new mode, QoL improvements and more! pic.twitter.com/5ILSHtvc5r — The Plucky Squire 📖 OUT NOW! (@apossf) December 11, 2024

Deze week geen nieuwe Donkey Kong Land game (er bestaan er ook maar drie van) voor de Nintendo Switch abonnees, maar wel twee versies van Tetris.

Serie/ fimnieuws

Goed nieuws voor de Warhammer 40.000-fans onder ons: Amazon gaat in de komende jaren films en series uit het universum maken. Het zal nog wel even duren voordat we er iets van te zien krijgen, aangezien de scripts nog worden geschreven. De serie zal eerst in een aflevering van Secret Level te zien zijn en die serie is vanaf vandaag te bekijken op Amazon Prime.

Pokémon TV keert terug, maar niet als app. Deze werd onlangs, tot ongenoegen van fans, verwijderd en ook werd de toegang er toe geblokkeerd. Vele Pokémon-fans zagen dit als de enige manier om oude Pokémon-afleveringen legaal te kijken. Inmiddels is er dus een YouTube-kanaal waar een deel van de oude afleveringen te zien is. Deze lijkt om de zoveel uur ook te worden voorzien van nieuwe afleveringen, dus de kans is groot dat dit de nieuwe manier wordt om je favoriete afleveringen terug te kijken!

Trailers

Na de succesvolle lancering van Golf with Friends kon een sequel niet lang op zich laten wachten en die verschijnt volgend jaar op PC en nog niet genoemde consoles. De game zal eerst verschijnen op de PC via Early Access.

Geruchten

Volgens X-gebruiker ‘HYPEX’ komt Lionel Messi naar Fortnite. Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat de voetballer te zien is in een andere game dan EA Sports FC, FIFA, PES/ eFootball. De aanvaller was namelijk ook te zien in een andere Battle Royale/ shooter, namelijk Call of Duty Modern Warfare 3/ Warzone.