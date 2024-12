The Witcher 4, Intergalactic: The Heretic Prophet en meer tijdens Game Awards 2024

Vannacht werd de Game Awards gehouden en daar werden niet alleen awards uitgereikt, maar ook nieuwe games getoond. Mocht je de show (net als ondergetekende die vroeg moest werken) gemist hebben: niet getreurd, we hebben alle nieuwtjes voor jullie op een rijtje gezet!

Zo was de grote verrassing toch wel The Witcher 4. De game werd namelijk niet genoemd in de geruchtenmolen, waar Half-life 3 wel werd genoemd (maar niet werd getoond). In The Witcher 4 gaan we aan de slag als Ciri, die in het vorige deel nog onder de hoede stond van Geralt of Rivia!

De game van Naughty Dog werd wel in het geruchtencircuit genoemd (en er werd al jaren over een sci-fi game gespeculeerd) en tijdens de show werd Intergalactic: The Heretic Prophet dan toch eindelijk aangekondigd. In de game gaan spelers aan de slag als Jordan, een premiejager die het helaal afreist in haar felrode ruimteschip.

Final Fantasy 7 Rebirth won dan niet de GotY-award, maar wel kregen fans te horen wanneer de game dan eindelijk naar de PC komt. Het goede nieuws is dat je niet lang hoeft te wachten, want volgende maand verschijnt ie namelijk al op Steam en de Epic Games Store.

Een andere PlayStation “exclusive” die volgend jaar naar de PC komt, is The Last of Us Part 2: Remastered. De game verschijnt namelijk op 3 april op Steam en de Epic Games Store.

2K Games kwam met maar liefst twee games voorbij tijdens de Game Awards. De eerste was al enige tijd bekend en dat was natuurlijk Borderlands 4. In een trailer toont de uitgever meer van de lootershooter. De game wordt ergens volgend jaar verwacht voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X.

De tweede game was Mafia: The Old Country en helaas wisten we daar al meer van dan eigenlijk de bedoeling was. Er lekte gistermiddag al een trailer uit die de releaseperiode van de game verklapte, maar hier is de complete trailer dan alsnog.

Een andere game die helaas niet helemaal geheim kon blijven, was de co-op game van It Takes Two-ontwikkelaar Hazelight Studios. Eerder lekte al de naam en releasedatum uit, maar nu hebben we dus ook de eerste trailer van Split Fiction!

The Outer Worlds 2 is ook niet langer meer een Xbox-exclusive. De game werd getoond tijdens de Game Awards en in de trailer is duidelijk te zien dat de game ook naar de PlayStation 5 zal komen. We zijn benieuwd of deze game uiteindelijk ook naar de nieuwe Switch komt.

Tekken 8-fans konden nog een personage verwachten in de Year 1-pass van de game en dat wordt niemand minder dan Clive Rosfield uit Final Fantasy 16. Het personage is vanaf 17 december verkrijgbaar voor alle eigenaren van de pass en 72 uur later kan iedereen het personage aanschaffen.

Wargaming onthulde de free-to-play mechshooter Steel Hunters, een game met PvEvP-elementen en gigantische mechs. De game ziet er tof uit en je kunt je nu al aanmelden voor de speeltest.

Ook Helldivers 2 passeerde de revue met niet alleen de onthulling van een speciale controller, maar ook met het nieuws waarin de terugkeer van de Illuminate factie wordt bevestigd.

Palworld’s Feybreak update heeft een releasedatum gekregen en deze zal al vanaf 23 december voor niks te spelen zijn. De update brengt onder andere nieuwe pals, wapens, gebouwen en een nieuw eiland dat ongeveer zes keer groter is dan Sakurajima, het vorige eiland dat met een update werd toegevoegd.

Tecmo Koei werkt samen met Blasphemous-ontwikkelaar The Game Kitchen en Team Ninja aan de sidescroller Ninja Gaiden: Ragebound. De game gaat de klassieke gameplay en lore uit de 8-bit games gaat combineren met de de diepgang en intensiteit van de 3D-versies en wordt volgend jaar verwacht voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X en Nintendo Switch.

Shadow Labyrinth werd ook tijdens de show aangekondigd en is een 2D actie-platformer, die gebaseerd is op Pac-Man. De game speelt zich af na de gebeurtenissen van de Secret Level aflevering van Pac-Man. In de game besturen spelers Swordman No. 8, die door een gele bol genaamd Puck tot leven wordt gewekt. Zij moeten samen een doolhofachtige wereld verkennen en vijanden zien te verslaan en zullen al spelenderwijs nieuwe krachten en moves ontdekken. Ook deze game komt ergens volgend jaar naar de de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X en Nintendo Switch

Warren Spector, bekend als de bedenker van de Deus Ex-franchise, heeft tijdens de Game Awards zijn nieuwste game Thick as Thieves onthuld. Ontwikkelaar OtherSide Entertainment omschrijft de game als een “immersieve stealth-actie multiplayergame”. Deze heeft qua stijl veel weg van games als We Happy Few en de werken van Prey-ontwikkelaar Arkane. De game wordt ergens in 2026 verwacht en ziet er heel interessant uit!

Pearl Abyss heeft laten weten dat hun open wereld actie-avonturengame Crimson Desert eind volgend jaar naar de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X zal komen. Uiteraard werd dit nieuws vergezeld met een nieuwe trailer.

Ryu Ga Gotoku Studio staat voornamelijk bekend om zijn Yakuza/ Like a Dragon games, maar tijdens de show onthulde de ontwikkelaar twee andere games, waarvan de eerste Project Century heet. Daarover werd nog maar weinig info gegeven, behalve dat het gaat om een compleet nieuw concept en dat het zich afspeelt in het Japan van 1915.

De tweede game waar de studio aan werkt is de nieuwe Virtua Fighter. Daarvan werd ook al de eerste gameplay van getoond!

Sloclap, de ontwikkelaar achter Sifu, werkt aan een compleet andere game, namelijk Rematch. Nee het is geen spin-off van de eerder genoemde game, maar een online voetbalgame. Daarin nemen twee teams van vijf spelers het tegen elkaar op en, in tegenstelling tot alle andere voetbalgames, bevindt de camera zich achter de spelers.

Er komt een vervolg op de cultgame Okami. Capcom werkt met Hideki Kajima samen om de game tot leven te wekken. Het zal nog wel even duren voor de game komt, gezien de weinige info die erover is vrijgegeven en ook de trailer weinig weggeeft.

SEGA komt “binnenkort” met een nieuwe Sonic kartgame, genaamd Sonic Racing CrossWorlds. De teaser die erbij werd gegeven toonde nog niet heel veel, maar daar zal ongetwijfeld snel verandering in komen.

Capcom verraste vriend en vijand door een nieuw deel in de Onimusha serie aan te kondigen. Met de subtitel Way of the Sword wacht spelers een avontuur in de historische stad Kyoto. Capcom belooft veel intensieve zwaardgevechten en grote bloedvergieten, zodra de game in 2026 voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X komt.