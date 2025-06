Resident Evil Requiem, Atomic Heart 2 en meer tijdens Summer Game Fest 2025!

De Summer Game Fest zit er op en natuurlijk hebben we even alle nieuwtjes van de show op een rij gezet!

De show begon met de onthulling van Mortal Shell 2, de action-RPG van indie ontwikkelaar Cold Symmetry. De game ziet er bruut uit!

Daarna volgde Fortnite met een teaser trailer voor het Death Star Sabotage event.



Uiteraard was Hideo Kojima van de partij en had hij een nieuwe trailer voor Death Stranding 2: On the Beach. Daar maakte we kennis met Neil en Lucy. Later deze week horen we meer over de personages!

Chronicles Medieval is een nieuw middeleeuws gevechtsepos van Raw Power Games. Check hier de eerste trailer!

Sonic Racing Crossworlds heeft een releasedatum gekregen en zal op 25 september verschijnen. Daarnaast komt er ook een samenwerking met Minecraft en is hier een nieuwe trailer te zien!

Vervolgens kwam Bandai Namco met de verrassende onthulling van Code Vein 2. Wij hadden nooit verwacht dat de uitgever, zes jaar na het origineel, nog een nieuw deel zou aankondigen!

Section 9 werkt samen met Epic Games Publishing aan een nieuwe horrorgame genaamd End of Abyss. De game doet qua stijl en setting erg denken aan Little Nightmares, maar is wel degelijk heel anders!

Troy Baker maakt zijn opwachting in Mouse: P.I. for Hire en tijdens de Summer Game Fest werden we getrakteerd met een nieuwe trailer!

Game of thrones War for Westeros is een gloednieuwe RTS van Playside, die zich afspeelt in dezelfde tijd als de gelijknamige serie. De trailer ziet er indrukwekkend uit, maar bevat helaas geen gameplay.

Mundfish gaat met Atomic Heart een heel universum bouwen. De eerste game die zich daarbij aansluit is een tweede deel van Atomic Heart.

De tweede game is The Cube, een multiplayer RPG dat zich dus in hetzelfde universum afspeelt. De game zelf bevindt zich op een mysterieus zwevende kubus.

Voor Marvel Cosmic Invasion werden de twee personages She-Hulk en Rocket Raccoon onthuld!

Van Omnimusha Way of the Sword werd een gloednieuwe trailer getoond en die was lekker actievol!

Daarna was het tijd voor de indiegame Felt that Boxing, een fightgame met muppets!

Arc Raiders is voorzien van een releasedatum en een nieuwe trailer. De game zal op 30 oktober gaan verschijnen!

Dune Awakening verschijnt over drie dagen en daar hoort natuurlijk een launch trailer bij!

Van Chrono Odyssey werd een nieuwe trailer getoond en aangekondigd dat er op 20 juni een gesloten beta wordt gehouden.

MIO: Memories in Orbit is een nieuwe 2D platformer van Focus Entertainment en daar is vanaf vandaag al een demo verkrijgbaar!

Wiredfly en Kong Orange hebben een nieuwe game aangekondigd genaamd Out of Words. Check hier de eerste trailer!

Mafia The Old Country kreeg ook nog een nieuwe trailer tijdens de Summer Game Fest. Check hem hier!

LEGO Voyages is een nieuwe co-op game van Annupurna en ook daar is een trailer van vrijgegeven.

Nicktoons & The Dice of Destiny is een nieuwe fantasie avonturen game waarin de helden van Nickelodeon van de partij zijn. Check hieronder de eerste trailer met Spongebob in actie!

Fractured Blooms is een nieuwe horrorgame van Serenity Forge en ziet er behoorlijk creapy uit!

The Seven Deadly Sins: Origin is een open wereld anime RPG van Netmarble en tijdens Summer GameFest werd een nieuwe trailer vrijgegeven!

Mina the Hollower – De makers van Shovel Knight maken een nieuwe game in de stijl van GameBoy games!

Dying Light the Beast verschijnt dan ein-de-lijk op 22 augustus en vandaag werd voor het eerstgameplay getoond!

Van Mixtape van Annapurna Interactive werd ook een nieuwe trailer vrijgegeven!

Towa and the Guardians of the Sacred Tree combineert rogue-like gameplay met unieke personages en een Japanse artstyle. Bekijk de trailer hier!

Acts of Blood heeft een nieuwe trailer gekregen. De game is ontwikkeld door een solo-ontwikkelaar en zit vol met actie!

Scott Pilgrim EX werd aangekondigd! Het vervolg op Scott Pilgrim vs the World wordt ontwikkeld door de ontwikkelaars van TMNT: Shredder’s Revenge.

The First Decendent: Breaktrough heeft een gloednieuwe trailer gekregen om de releasedate aan te kondigen! The First Decendent Breaktrough komt uit op 7 augustus.

De makers van Guacamelee komen met een gloednieuwe game, genaamd Blighted. Ontravel de misterie en vecht door een kleurrijke wereld!

Wildgate krijgt een open beta tussen 9 en 16 juni endaar is een nieuwe trailer voor vrijgegeven!

Lego stapt in de party game wereld met Lego Party! De game belooft velen uren aan plezier te bieden met 60 minigames en meer dan 300 minifigures!

Bekijk hier de trailer van ILL! Speel deze nieuwe horror game alleen of met vrienden.

Mecha BREAK is een online Mech PvP Shooter featuring 3v3, 6v6, en PvPvE Extraction game modes. Het komt uit op 1 juni en daar hoort een nieuwe trailer bij!

Kleine personages met reusachtige actie in Infinitesimals! Bekijk hier de reveal trailer!

Street Fighter 6 krijgt nieuwe personages, deze zijn te zien in de Year 3 trailer!

Last Flag brengt een leuke draai aan capture the flag, met verschillende soorten personages en een leuk artstyle!

Enter the 36th Chamber, vind de Wu-Tang Clan en red de Shaolin in Wu-tang: Rise of the Deceiver!

Into the Unwell brengt spelers een action, rogue-like avontuur met een unieke animatie stijl!

Splitgate 2 is officieel uitgebracht en daarbij hoort een trailer vol met actie!

Stranger Than Heaven, de nieuwe game van RGG Studios laat je in de schoenen stappen van een detective in Japan in de jaren 40!

Summer Game Fest eindigde met de reveal trailer van Resident Evil Requiem! De nieuwe game in de Resident Evil-reeks belooft niet alleen survival horror te brengen, maar ook grote momenten vol met actie!