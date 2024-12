EA heeft vandaag een kijkje achter de schermen bij Hazelight Studios gedeeld, maar de video geeft een hele sterke hint voor een onthulling tijdens de Game Awards.

De ontwikkelaar achter onder andere It Takes Two en A Way Out is al enige tijd gesprek van de dag. Hun nieuwe game zou Split Fiction heten en al in maart moeten verschijnen. In een nieuwe video wordt in ieder geval gehint naar een aankondiging tijdens de Game Awards.