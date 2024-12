CD Projekt heeft Ciri gerecast voor The Witcher 4

Voor The Witcher 4 heeft CD Projekt Red een andere stemactrice ingehuurd. Daarnaast heeft de ontwikkelaar ook meer informatie over de game gedeeld.

Tijdens de Game Awards was The Witcher 4 misschien wel een van de grote verrassingen. Ook werd eindelijk duidelijk dat niemand minder dan Ciri de hoofdrol van de game gaat vertolken.

Veel fans merkten al na het zien van de trailer op dat dit niet de Ciri is uit The Witcher 3: Wild Hunt, maar een andere actrice. Het gaat om Ciara Berkely die de stem voor de nieuwe Witcher in zal spreken en niet Jo Wyatt.

Daarnaast hebben Franchise & Lore Designers Cian Maher en Marcin Batylda in een gesprek met IGN nogmaals bevestigd dat Geralt terug zal keren in de game, maar nog niet in welke rol dat zal zijn.

The Witcher 4 speelt zich af na de gebeurtenissen van The Witcher 3: Wild Hunt, waar Geralt of Rivia met pensioen gaat en een leven op ging bouwen op een wijnmakerij in Toussaint. Het team heeft bewust voor deze tijd gekozen, aangezien ze de canon van de films niet breken en Geralt toch terug te kunnen laten keren.

In de epiloog van de roman Season of Storm speelt het verhaal zich 101 jaar na de gebeurtenissen van The Witcher 3. Daarin verschijnt een heks die op jacht gaat naar een monster. Zeer waarschijnlijk is dit ook het verhaal wat CD Projekt Red zal vertellen in de game.