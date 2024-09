40 tot 50 games zullen verbeterd zijn voor PlayStation 5 Pro bij lancering

Hoewel wij nog steeds aan het bijkomen zijn van de prijs van de PlayStation 5 Pro heeft Sony laten weten dat ze 40 tot 50 games willen upgraden die gebruik zullen maken van de extra kracht van de mid-gen upgrade.

Ook heeft het bedrijf al de eerste lijst met games vrijgegeven die dat sowieso zullen doen:

Alan Wake 2

Assassin’s Creed: Shadows

Demon’s Souls

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Ratchet and Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us: Part 2 Remastered

Gisteren werd de PlayStation 5 Pro uit de doeken gedaan en deze zal op 7 november verschijnen voor €799,99. De console komt zonder stand om hem verticaal neer te zetten, en ook geen diskdrive. Wel zullen beide los aan te schaffen zijn. De console is vanaf 26 november te pre-orderen via PlayStation Direct en diverse retailers.