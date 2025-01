Super Meat Boy Forever en 15 andere games gratis via Amazon Prime Gaming

Amazon Prime Gaming geeft de laatste tijd al veel games weg en ook in het nieuwe jaar blijft men daar mee verder gaan. Zo kunnen leden deze maand onder andere Super Meat Boy Forever, BioShock 2 remastered en 14 andere games “gratis” scoren.

De games die deze maand gratis zijn/ zullen worden verschijnen op de volgende data en platformen:

Nu beschikbaar

BioShock 2 Remastered (GoG)

Eastern Exorcist (Epic Games Store)

SkyDrift Infinity (Epic Games Store)

Spirit Mancer (Amazon Games App)

The Bridge (Epic Games Store)

16 januari



Are You Smarter Than A 5th Grader (Epic Games Store)

GRIP (GoG)

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech (GoG)

23 januari

Deus Ex: Game of the Year Edition (GoG)

Spitlings (Amazon Games App)

Star Stuff (Epic Games Store) (Epic Games Store)

To The Rescue! (Epic Games Store)

Zombie Army 4: Dead War

30 januari

Blood West (GoG)

Ender Lilies: Quietus of the Knights (Epic Games Store)

Super Meat Boy Forever (Epic Games Store)