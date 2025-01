Switch 2 replica Genki blijkt toch niet gebaseerd op echte versie

Genki claimde tijdens CES 2025 nog dat de replica van de Nintendo Switch 2 die het bedrijf er toonde gebaseerd was op het echte model dat ze bij Nintendo hadden gezien. Nu Nintendo gereageerd heeft, meldt het bedrijf dat de replica gebaseerd is op eerder beelden die op het internet gedeeld werden.

Het was natuurlijk al vreemd dat Genki de nieuwe console van Nintendo toonde voor die officieel is onthuld. Het ging dan wel om een replica ervan, maar het voelde niet helemaal normaal aan. Ondanks dat er al maanden diverse renders en dergelijke van de hybride console van Nintendo over het internet rond gingen.

In een interview met GameSpark (vertaald door Automaton) laat een woordvoerder van Genki weten dat de replica op de CES niet representatief is aan het uiteindelijke model. Immers is Nintendo de enige die kan vertellen welke accessoires compatible zijn met de Nintendo Switch 2.

De replica is volgens de woordvoerder dus gebaseerd op wat er de afgelopen maanden de revue passeerden. Nintendo gaf vrijdag al te kennen dat alle renders en de replica van de Nintendo Switch 2 niet officieel zijn. We zijn benieuwd hoe lang Nintendo stil blijft over wanneer we de console dan wel mogen zien. Immers lijkt er bijna elke dag wel iets te lekken..