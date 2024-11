Mass Effect krijgt een tv serie, Control 2 volgend jaar in productie en meer in overig nieuws week 45

Je hebt van de weken dat het weekend niet vroeg genoeg kan beginnen en zo heeft onze redactie dat deze week. De PlayStation 5 Pro staat ons als sinds donderdag te smeken om aangezet te worden en dit weekend gaat het dan eindelijk gebeuren. Maar eerst toch nog even alle nieuwtjes voor jullie op een rij natuurlijk!

Nieuws

Afgelopen zaterdag werd het League of Legends Championship-finale 2024 gehouden en de wedstrijd tussen T1 en Bilibili Gaming werd de best bekeken esportswedstrijd ooit!

Remedy heeft laten weten dat Control 2 volgend jaar in volledige productie zal gaan. De ontwikkelaar heeft haar handen druk met de Max Payne remake-collectie en FBC: Firebreak, maar dat houdt men niet tegen om ook het vervolg op Control in productie te gooien.

Volgens Naoki ‘Yoshi-P’ Yoshida van Square Enix zullen komende games van de uitgever ook uitkomen op meerdere platformen. In eerste instantie gaat het om Fantasian Neo Dimension, maar in de toekomst zullen dus meer games ook op de Xbox Series S en X komen.

Apex Legends keert binnenkort terug naar het originele level. In navolging op Fortnite zullen “old skool” spelers weer even kunnen terugkeren naar waar het allemaal begon. Daarnaast wordt ook LifeLine aangepakt en kunnen we nog meer verwachten!

Apex Season 23 trailer – Lifeline rework

– Launch Royale (OG mode)

– Karambit melee

– Rift Relicspic.twitter.com/ja4Z3wUNEf — Apex Legends News (@alphaINTEL) November 5, 2024

SEGA onthulde vorig jaar tijdens de Game Awards een serie games die men nieuw leven in gaat blazen. Nu blijkt dat naast Jet Set Radio, Crazy Taxi, Streets of Rage en Shinobi dat er ook aan een nieuwe Virtua Fighter wordt gewerkt!

Yasuaki Iwata, de componist van onder andere the Legend of Zelda: Breath of the Wild en de muziek voor de klassieke tracks in Mario Kart 8 heeft Nintendo vorig jaar al verlaten. Op X laat de componist weten dat hij een andere weg wilde in slaan.

Krafton komt begin volgend jaar met het Sims-achtige Inzoi en deze week heeft het bedrijf laten weten dat de game vanaf 28 maart 2025 via Early Access op Steam. Uiteindelijk moet de game ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series S/X komen.

Afgelopen week onthulde diverse uitgevers en platformhouders de kwartaalcijfers en het was weer aan Take-Two om maar eens te herhalen dat GTA 6 daadwerkelijk voor eind 2025 in de planning staat. Overigens vormt ook de Xbox Series S geen gevaar voor Rockstar. Strauss Zelnick, CEO van uitgever Take-Two laat namelijk weten dat de minder krachtigere console geen uitdaging vormt voor zijn ontwikkelaars.

Daarnaast heeft de uitgever laten weten Private Division van de hand te hebben gedaan. Er gingen eerder dit jaar al geruchten over ontslagen bij de uitgever van indie-games (zoals the Outer Worlds) en nu heeft Take-Two de hele tak van de hand gedaan.

Indiana Jones and the Great Circle kan zo maar eens de knaller van een afsluiter worden voor dit jaar. Aanstaande maandag krijgen we in ieder geval een deep dive video voorgeschoteld die ons helemaal in het wereldje van de avonturier.

Serie/ fimnieuws

The Legend of Zelda live-action verfilming verschijnt nog dit decennium. Dat staat genoteerd in de financiële overzicht van Nintendo. De film die in samenwerking met Shigeru Miyamoto en Sony Pictures wordt gemaakt, zal ergens tussen 2026 en 2030 moeten verschijnen. Hoe dan ook: het gaat nog even duren.

Hoewel N7 (Mass Effect dag) geen grote trailer van de volgende iteratie liet zien, werd er wel aangekondigd dat er door Amazon aan een tv serie wordt gewerkt. Daniel Casey, schrijver van Fast 9, zal de rol van schrijver en uitvoerend producent op zich nemen. Casey krijgt hulp van Karim Zreik (Daredevil, Jessica Jones) van Cedar Tree Productions, Ari Arad (Uncharted, Spider-Man, Spider-Verse), en BioWare’s Michael Gamble, die ook project director is voor de volgende Mass Effect-game.

Trailers

Planet Coaster 2 is afgelopen woensdag verschenen en natuurlijk is daar ook een launch trailer van vrijgegeven.

Nintendo kwam gisteren met de release van Mario & Luigi: Brothership en in een nieuwe trailer wordt er meer van de game getoond en ook nog een leuk zeemanslied gezongen.

Ook de TRPG Metal Slug Tactics verscheen deze week en hun launch trailer is wat anders dan je normaal ziet. In deze introduceert de ontwikkelaar namelijk de cast van de game, maar onthult men ook nog twee nieuwe personages.

Als we Sony moeten geloven, is nu het moment om een PlayStation 5 in huis te halen. In een video laat men zien waarom dat zo is.

Je zou natuurlijk ook voor de PlayStation 5 Pro kunnen gaan als je voor dat ene stapje meer wil gaan. Zo toont een video de verschillen tussen de verschillende versies en modi van Alan Wake 2, waaronder die voor de mid-gen hardware upgrade van Sony.

Er is een nieuwe trailer van Stalker 2 vrijgegeven die helemaal draait om de wapens in de game. Immers kun je zonder een blaffer niet overleven in de Zone.