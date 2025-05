Clair Obscur: Expedition 33 verkocht 3.3 miljoen exemplaren in 33 dagen

De populaire RPG Clair Obscur: Expedition 33 heeft in slechts 33 dagen maar liefst 3,3 miljoen exemplaren verkocht. Dat maakte het ontwikkelteam trots bekend via hun officiële X-account.



In een bericht vol dankbaarheid schrijft het team:

“Thirty-three days ago, we released Clair Obscur: Expedition 33. Since then, we’ve sold 3.3 million copies. Seriously. As of today. We couldn’t make that up. Another entry on the long list of surreal moments that your support has made real. Thank you ALL. Tomorrow comes.”