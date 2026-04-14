Overwatch Season 2: “Summit” introduceert nieuwe held Sierra en flinke contentupdate

Blizzard Entertainment heeft seizoen 2 van Overwatch onthuld onder de naam “Summit”, en dat gaat gepaard met een grote hoeveelheid nieuwe content. Van een gloednieuwe hero tot map-updates en cosmetische toevoegingen: het nieuwe seizoen zet duidelijk in op vernieuwing én verdieping.



Nieuwe DPS-hero: Sierra

De grootste toevoeging is zonder twijfel Sierra, een nieuwe DPS-held met een sterke link naar het verhaal. Als voormalig Head of Security van Watchpoint: Grand Mesa heeft ze al eerder tegen Talon gevochten. Haar persoonlijke zoektocht naar antwoorden over het Soldier Enhancement Program brengt haar in contact met bekende namen binnen het Overwatch-universum.

Sierra is uitgerust met een geweer en een combat drone genaamd Dorothy, en lijkt ontworpen voor een dynamische speelstijl waarin aanpassingsvermogen centraal staat.

Tijdelijk event: Operation Grand Mesa

Samen met Sierra’s introductie verschijnt een tijdelijk event: Operation: Grand Mesa. Dit event loopt drie weken en laat spelers via uitdagingen en matches stukje bij beetje meer lore vrijspelen. Daarbij zijn er diverse beloningen te verdienen, zoals cosmetics en Battle Pass-progressie.

Post Match Accolades keren terug

Een bekende feature maakt zijn comeback: Post Match Accolades. Spelers kunnen na een match stemmen op teamgenoten of tegenstanders voor hun prestaties, zoals teamwork of clutch plays. Dit zorgt voor een meer sociale en persoonlijke afsluiting van matches.

Map rework en gameplay-updates

De map Antarctic Peninsula heeft een rework gekregen, met verbeterde routes, duidelijkere gevechten en meer strategische opties. Ook zijn er kleine aanpassingen gedaan aan verschillende heroes via een “Perks mini refresh”, wat nieuwe speelstijlen mogelijk maakt.

Daarnaast krijgt de Stadium-modus updates, waaronder een nieuwe map (Lijiang Night Market) en balanswijzigingen voor bestaande heroes.

Nieuwe Mythic skins en seizoenscontent

Zoals verwacht introduceert het seizoen ook nieuwe Mythic cosmetics, waaronder een futuristische skin voor Soldier: 76 en een unieke weapon skin voor Genji.

Ook zijn er tijdelijke collecties, zoals de Sakura Collection en een terugkerende samenwerking met K-popgroep LE SSERAFIM. Deze brengen een reeks opvallende skins naar de game.

Battle Pass en extra’s

De nieuwe Battle Pass zit vol met cosmetische beloningen en biedt spelers de kans om Mythic items vrij te spelen. Daarnaast komt er een nieuwe WEBTOON-serie die het verhaal van Overwatch verder uitbreidt, en verschijnt de game ook op de Nintendo Switch 2 met verbeterde prestaties.

Met Season 2: Summit laat Blizzard zien dat Overwatch blijft groeien, zowel op gameplaygebied als in storytelling. De toevoeging van Sierra en de focus op community features geven het nieuwe seizoen een duidelijke eigen identiteit.