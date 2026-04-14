Sony werkt aan R-rated animatiefilm gebaseerd op Bloodborne

Sony heeft officieel bevestigd dat Bloodborne, de populaire actie-RPG van FromSoftware, wordt omgezet naar een animatiefilm. Opvallend is dat de film een R-rating krijgt, wat betekent dat de duistere en gewelddadige toon van de game behouden blijft.



De aankondiging werd gedaan tijdens CinemaCon, waar Sanford Panitch, president van Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, benadrukte dat de film trouw zal blijven aan de sfeer van het origineel. Bloodborne staat bekend om zijn gotische setting en intense gevechten, waarin spelers een mysterieuze stad vol nachtmerrieachtige wezens verkennen.

De film wordt geproduceerd door Sony Pictures in samenwerking met PlayStation Productions en Lyrical Animation. Ook content creator Seán McLoughlin, beter bekend als JackSepticEye, is betrokken als co-producer. McLoughlin heeft door de jaren heen een grote fanbase opgebouwd met zijn content rondom de game.

Met deze aankondiging zet Sony verder in op verfilmingen van videogames. Eerder werden al projecten aangekondigd zoals een film gebaseerd op Helldivers en een live-action adaptatie van The Legend of Zelda. De populariteit van gameverfilmingen blijft groeien, mede dankzij recente successen zoals The Super Mario Bros. Movie en A Minecraft Movie.

Hoewel er nog weinig bekend is over de releasedatum of cast van de Bloodborne-film, lijkt het erop dat fans zich kunnen opmaken voor een duistere en bloederige vertaling van de geliefde game naar het witte doek.