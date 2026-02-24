Horizon Hunters Gathering krijgt deze week een gesloten speeltest

De co-op game Horizon Hunters Gathering zal deze week nog een gesloten speeltest krijgen.

De tactische co-op game die zich in hetzelfde universum als de andere Horizon games afspeelt, werd onlangs nog door Guerrilla Games aangekondigd voor de PC en PlayStation 5. Op vrijdag 27 februari zal er een gesloten speeltest worden gehouden. Je kunt je nog aanmelden via de officiële pagina van de game, al is het niet gegarandeerd dat je dan toegang krijgt.

Horizon Hunters Gathering Closed Playtest coming this weekend for PS5/Steam (Feb 27 – March 1) https://t.co/CNlDdHFTIA pic.twitter.com/2ns52Imwba — Wario64 (@Wario64) February 24, 2026

De besloten speeltest zal drie personages bevatten: Sun, Rem en Axle. Deelnemers kunnen kiezen uit twee spelmodi: Machine Incursion, een survivalspel met hordes vijanden, en Cauldron Desert, een kerker met meerdere fases die steeds veranderende uitdagingen biedt.

De onthullingstrailer toonde verschillende features van de game, waaronder diverse speelstijlen voor jagers, gevechtsmechanismen en spelmodi. Daarnaast werd aangekondigd dat de game een verhaalgedreven campagne bevat die spelers door nieuwe mysteries, personages en bedreigingen leidt, waarbij het verhaal “volledig canoniek” is. Spelers krijgen ook toegang tot een sociale hub waar ze kunnen ontspannen, verkopers bezoeken, hun uitrusting upgraden en samenwerken met anderen.

Horizon Hunters Gathering verschijnt op een nog onbekende datum voor de PC en PlayStation 5.