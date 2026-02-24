Summer Game Fest plannen onthuld; show vindt op 5 juni plaats

Geoff Keighley heeft de plannen voor Summer Game Fest 2026 onthuld. Zo zal de jaarlijkse livestream op vrijdag 5 juni om 23:00 plaatsvinden.

Naast de show met allerlei onthullingen, trailers en updates over eerder aangekondigde games, zullen er ook fysieke evenementen zijn. Zo is er SGF: Play Days, een event dat alleen op uitnodiging toegankelijk is en wordt georganiseerd door iam8bit. Tijdens dit event kunnen media en content creators aan de slag met de games die tijdens de show worden onthuld.

Daarnaast keert The Game Business Live ook weer terug dit jaar en dit B2B-evenement vindt plaats op 8 juni en richt zich op de zakelijke kant van de game-industrie. Daar zullen diverse topmannen en vrouwen aan het woord komen over veranderingen, uitdagingen en kansen in de industrie.

Wat vinden jullie tot nu toe van Summer Game Fest? Komt het in de buurt van de E3?