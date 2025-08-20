Call of Duty Black Ops 7 bèta vindt begin oktober plaats

De bèta van Call of Duty Black Ops 7 zal eerst toegankelijk zijn voor degene die de game pre-orderen en daarna pas voor iedereen.



Activision bevestigde gisteravond niet alleen de releasedatum van Call of Duty Black Ops 7 (14 november), maar ook dat er een bèta van de game komt. Deze zal vanaf 2 oktober te spelen zijn voor degene die de game gereserveerd hebben en pas vanaf 5 oktober voor iedereen.

Tijdens GONL werd de singleplayer uit de doeken gedaan, maar we weten inmiddels ook dat de multiplayer 16 6vs6 levels krijgt (waarvan drie vernieuwde versies van oude levels zijn) en twee 20vs20 levels. De volledige onthulling van zowel de multiplayer als zombie modus zal overigens op 30 september plaatsvinden tijdens Call of Duty Next.

Kijken jullie al uit naar de nieuwe Call of Duty? Of wordt het dit jaar toch echt Battlefield 6?