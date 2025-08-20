Hollow Knight: Silksong gameplay vanuit Gamescom

Hollow Knight: Silksong is speelbaar op de Gamescom in Keulen en uiteraard zijn er al video’s op het internet met daarin de demo.

De game werd gisterenavond nog getoond tijdens de Gamescom Opening Night Live en zal morgen ook worden getoond tijdens een speciale livestream. Op de Xbox en Microsoft stand op de Gamescom is de game ook te spelen en daar hebben een aantal gamers beelden van gemaakt.

Hollow Knight: Silksong werd jaren geleden aangekondigd als uitbreiding op Hollow Knight, maar groeide uit tot een opvolger van de game. Helaas werd deze meerdere malen voor langere periodes uitgesteld, maar dit jaar moet hij 100% zeker gaan verschijnen.