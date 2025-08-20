Team17 en Expression Games hebben vandaag Hell Let Loose Vietnam aangekondigd. Dit is een nieuw deel van de bekende tactische hardcore first person shooter!

De game speelt zich logischerwijs af tijdens de Vietnam oorlog en neemt spelers mee naar diverse locaties die de ontwikkelaar zou authentiek mogelijk zal houden. Spelers zullen de atmosferische en historische events gaan nabootsen in een 50vs 50 shooter waarin alleen teamwork je na de overwinning kan leiden.

Hell Let loose Vietnam introduceert niet alleen nieuwe wapens en locaties, maar ook nieuwe voertuigen zoals helikopters en patrouilleboten. De game heeft nog geen releasedatun gekregen, maar zal wel naar de PC (Steam en Epic Games Store), PlayStation 5 en Xbox Series S/ X komen.