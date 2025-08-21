High On Life 2 komt op 13 februari 2026

Squanch Games heeft High On Life 2 voorzien van een releasedatum en dat moet op 13 februari 2026 gaan gebeuren.

Via Xbox Wire werd de releasedatum van de kleurrijke shooter onthuld. Naast de releasedatum van de game werd ook onthuld dat spelers via een skateboard zichzelf kunnen vervoeren. Ook heeft Ralph Ineson (Cid uit Final Fantasy 16) zich bij de cast toegevoegd.

High On Life 2 gaat verder waar het eerste deel eindigde. Een student moet de wereld van Aliens beschermen met pratende wapens, die nogal gevatte opmerkingen maken. De game is in ontwikkeling voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X en zal vanaf dag één speelbaar zijn via Xbox Game Pass Ultimate.