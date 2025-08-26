Mogelijk eerste wapen camouflages Battlefield 6 gelekt

Wees maar niet bang, want Battlefield Studios komt echt niet met eenhoorns die uit je wapen komen. Er zijn namelijk (mogelijk) wat camouflages voor de wapens uit Battlefield 6 gelekt.

EA en Battlefield Studios hebben onlangs nog laten weten dat er alleen maar realistische camouflages en personages aan Battlefield 6 zullen worden toegevoegd en als we deze lek moeten geloven, houdt men zich aan hun woord.

LEAK: Here are some of the Weapon Camos coming to Battlefield 6 W or L? pic.twitter.com/fTH9DIg4OP — Battlefield Wire (@TheBFWire) August 25, 2025

Hoewel dit dus gelekt is, kan het ook zo maar zijn dat deze camouflages nooit daadwerkelijk in de game terecht zullen komen. Immers kunnen het ook wel gewoon concepten zijn die nooit in de volledige versie terecht zullen komen. Houd dus vooralsnog de zout bij de hand.