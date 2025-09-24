Yakuza Kiwami 3 officieel aangekondigd voor 12 februari 2026

Ryu Ga Gotoku heeft Yakuza Kiwami 3 officieel uit de doeken gedaan en ook de eerste twee delen van de Kiwami en Yakuza 0 Director’s Cut reeks komen ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Dit heeft de ontwikkelaar vandaag tijdens een livestream onthuld, al was Yakuza Kiwami 3 niet echt een verrassing. De naam van de game werd eerder al op de site van de ontwikkelaar gespot.

Yakuza Kiwami is de nieuwe naam van de remakes van de eerste games uit de serie. Yakuza Kiwami 3 is dus een remake van Yakuza 3 uit 2009 (dat destijds voor de PlayStation 3 verscheen). De remakes bevatten onder andere verbeterde visuals, nieuwe verhaalscenes en zijn zowel in het Engels als Japans ingesproken.

Mocht je Yakuza Kiwami 3 in huis halen, krijg je ook Yakuza 3 Gaiden: Dark Skies erbij. Je kunt overigens zelf kiezen welke game je eerst speelt, aangezien de verhalen niet aan elkaar zijn gekoppeld. Yakuza Kiwami 3 en Yakuza 3 Gaiden: Dark Ties verschijnen op 12 februari 2026 voor de PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2

Naast deze game komen dus ook de eerste twee delen van de Kiwami reeks op 8 december naar de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Deze games komen op 13 november ook naar de Switch 2. Als laatste maakte de Yakuza-ontwikkelaar ook bekend dat Yakuza 0 Director’s Cut ook op 8 december naar de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X komt.