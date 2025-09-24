Oeps, releasedatum van Nioh 3 is gelekt

Amazon Japan heeft per ongeluk de releasedatum van Nioh 3 gelekt. Volgens de online retailer verschijnt de game op 6 februari 2026.

De website Gematsu spotte de releasedatum op de site van Amazon Japan, die deze per ongeluk te vroeg hebben geplaatst. De game wordt ontwikkeld voor de PC (Steam) en PlayStation 5. De game komt in twee varianten, namelijk een standaard editie en een Treasure Box Edition. Laatstgenoemde bevat een art-boek, een grote muismat, de soundtrack en een sleutelhanger in de vorm van een Sunekosuri-haarbal.

Het zou zo maar kunnen dat de releasedatum bedoeld was voor de State of Play van vanavond, die om 23:00 wordt gehouden. Eerder deze week meldde Team Ninja hoe Ninja Gaiden hun heeft beinvloed qua combat.

In Nioh 3 nemen spelers de controle over een fictieve versie van Japans eerste shogun, Tokugawa Takechiyo, die aan de macht komt door het op te nemen tegen bovennatuurlijke bedreigingen.In tegenstelling tot de voorgaande delen kan Tokugawa wisselen tussen samoerai- en ninja-vechtstijlen. Team Ninja heeft nu uitgelegd hoe hun Ninja Gaiden-games deze verschuiving in de gameplay van Nioh 3 hebben geïnspireerd.