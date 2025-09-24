Annapurna Interactive kondigt Demi and the Fractured Dream en nog twee games aan

Annapurna Interactive heeft tijdens een livestream drie nieuwe games aangekondigd, waaronder Demi and the Fractured Dream.

De uitgever begon de livestream met de onthulling van D-topia dat wordt ontwikkeld door de Japanse studio Marumittu Games. In de game besturen spelers een onderhoudsmedewerker van een woontoren genaam D-topia. Spelers helpen daarbij de medebewoners, moeten puzzels oplossen en uitzoeken wat de geheimen zijn van de samenleving die haast perfect lijkt doordat deze door AI wordt aangestuurd. D-topia verschijnt volgend jaar voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X, Nintendo Switch en Switch 2.

De tweede game is People of Note, dat door ontwikkelaar Iridium Studios wordt omschreven als een combinatie tussen een turn-based rpg en een musical. Deze game wordt ook verwacht in 2026 en zal dan naar de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X komen.

De laatste game is dus Demi and the Fractured Dream van ontwikkelaar Yarn Owl. In deze game ervaren spelers het avontuur van Demi een ‘voidsent’ die in de wereld van Somnus leeft en probeert aan zijn lot te ontsnappen. De game is een actie-avonturengame met hack & slash elementen en heeft inspiratie gehaald uit games als The Legend of Zelda. Ook deze game komt in 2026 en zal naar de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X, Nintendo Switch en Switch 2 komen.