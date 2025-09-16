Annupurna Interactive gaat op 24 september drie games onthullen

De Amerikaanse uitgever Annapurna Interactive van indie games gaat voor de Tokyo Game Show een drietal games onthullen tijdens een livestream.

Annupurna Interactive houdt in de nacht van woensdag 24 september een livestream, genaamd Annapurna Interactive Direct from Tokyo en zal daar drie games gaan aankondigen. Deze games komen van de ontwikkelaars die in Tokyo zijn gebaseerd, namelijk Marumittu Games, Iridium Studios en Yarn Owl. De uitgever hield hun laatste livestream in februari en toonde daar games als Skin Deep en Wheel World.

Het Annapurna-project van Marumittu Games werd voor het eerst gedetailleerd in 2023, toen de uitgever aankondigde met de studio samen te werken. Marumittu zei destijds dat het zich baseerde op het werk van journalist Rutger Bregman en Homo Deus-auteur Yuval Noah Harari om een ​​game te maken die “denkt aan de mensheid in de toekomst”.

Ontwikkelaar Yarn Owl hintte een jaar eerder, in 2022, al op een soortgelijke manier naar het project en zei dat het geïnspireerd was door The Legend of Zelda: A Link to the Past. 4

Annapurna Interactive heeft zijn samenwerking met Iridium Studios nog niet officieel aangekondigd, maar de ontwikkelaar vermeldt zijn volgende game wel als “een onaangekondigde RPG met een onaangekondigde partner” op zijn website, wat er zeker op lijkt dat Annapurna dit tijdens de showcase wil laten zien.