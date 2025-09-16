Call of Duty Modern Warfare 3, Hades en meer naar Xbox Game Pass deze maand

Microsoft heeft laten weten welke games er in de restant van september en begin oktober naar Xbox Game Pass zullen komen. Zo keert Hades weer terug op de service en verschijnt Call of Duty Modern Warfare 3 (2023).
In een nieuwe Xbox Wire laat de platformhouder weten welke games er naar Xbox Game Pass zullen komen.
Roadcraft (Xbox Series X en S, cloud) – vanaf vandaag beschikbaar via Game Pass Ultimate en Standard
Call of Duty: Modern Warfare 3 (consoles) – Vanaf 17 september ook via Game Pass Standard beschikbaar
For the King 2 (consoles) – Vanaf 17 september ook via Game Pass Standard beschikbaar
Overthrown (Xbox Series X en S) – Vanaf 17 september ook via Game Pass Standard beschikbaar
Deep Rock Galactic: Survivor (Xbox Series X en S, pc, cloud) – Vanaf 17 september via Game Pass Ultimate en Game Pass PC
Frostpunk 2 (Xbox Series X en S, cloud) – Vanaf 18 september via Game Pass Ultimate
Wobbly Life (Xbox Series X en S, pc, cloud) – Vanaf 18 september via Game Pass Ultimate, Game Pass Standard en Game Pass PC
Hades (consoles, pc, cloud) – Vanaf 19 september via Game Pass Ultimate, Game Pass Standard en Game Pass PC
Endless Legend 2 (pc) – Vanaf 22 september via Game Pass Ultimate en Game Pass PC
Sworn (Xbox Series X en S, pc, cloud) – Vanaf 23 september via Game Pass Ultimate en Game Pass PC
Peppa Pig: World Adventures (Xbox Series X en S, pc, cloud) – Vanaf 25 september via Game Pass Ultimate, Game Pass Standard en Game Pass PC
Visions of Mana (Xbox Series X en S, pc, cloud) – Vanaf 25 september via Game Pass Ultimate, Game Pass Standard en Game Pass PC
Lara Croft and the Guardian of Light (consoles, pc, cloud) – Vanaf 30 september via Game Pass Ultimate, Game Pass Standard en Game Pass PC
Sopa: Tale of the Stolen Potato (consoles, pc, cloud) – Vanaf 7 oktober via Game Pass Ultimate en Game Pass
Cities: Skyline Remastered, Disney Dreamlight Valley en Warhammer 40,000: Darktide zullen vanaf 1 oktober ook via Xbox Game Pass Core speelbaar zijn. Een dag later kunnen PC Game Pass en Xbox Game Pass Ultimate abonnees ook aan de slag met de beta van Call of Duty Black Ops 7. Vanaf 5 oktober zal deze voor iedereen speelbaar zijn.
Daarnaast zullen er op 30 september ook een aantal games de service verlaten, namelijk:
- Ninja Gaiden Sigma (consoles, pc, cloud)
- Ninja Gaiden Sigma 2 (consoles, pc, cloud)
- Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge (consoles, pc, cloud)
- Terra Invicta (pc)