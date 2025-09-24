Zombies survival modus Call of Duty Black Ops 7 speelbaar in bèta

De aankomende bèta van Call of Duty Black Ops 7 bevat naast de multiplayer ook de zombie survival modus.

In Call of Duty Black Ops 7 Zombies zal de survival modus uit Black Ops 2 weer van de partij zijn. Er gingen al geruchten over de terugkeer en die zijn inmiddels bevestigd door Activision. Op X laat het bedrijf nu weten dat deze modus ook speelbaar zal zijn in de aankomende bèta van de game. Deelnemers van het voorproefje kunnen dan aan de slag gaan met het level Vandorn Farm.

We’re on the highway to hell 🧟‍♂️🔥 Pre-order now and play Zombies Survival in the #BlackOps7 Beta 👉 https://t.co/qgGLefJ7dq pic.twitter.com/AGxL7awBtx — Call of Duty (@CallofDuty) September 24, 2025

Call of Duty Black Ops 7 staat gepland voor 14 november en zal naar de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X komen. De bèta van de game start op 2 oktober (voor degene die de game hebben gepre-ordert) en duurt tot en met 8 oktober. Vanaf 5 oktober is zal de bèta voor iedereen speelbaar zijn.