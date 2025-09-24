Bekijk hier de State of Play live

Sony komt om 23:00 met een gloednieuwe State of Play en deze kun je uiteraard hier gewoon live volgen.

De State of Play duurt zo’n 35 minuten en bevat games van PlayStation Studios en andere ontwikkelaars wereldwijd. Zo weten we dat Housemarque met hun game Saros voorbij komt en zullen er andere games van allerlei ontwikkelaars (zowel grote studio’s als indie ontwikkelaars).

Volgens geruchten zou Marvel’s Wolverine wel eens de revue kunnen passeren en wordt er ook gesproken over Leon Kennedy in Resident Evil Requiem. Ook de 2,5 D Metroidvania God of War behoort tot een van de mogelijke games die we vanavond zullen zien. Voor middernacht weten we het in ieder geval allemaal zeker!