Analisten verwachten dat Battlefield 5 tot 10 miljoen exemplaren verkoopt in de eerste week

Analisten verwachten dat de kassa flink gaat rinkelen bij EA zodra Battlefield 6 lanceert. Men verwacht minimaal vijf miljoen verkochte exemplaren in de eerste week van de verkoop.

Zo meldt The Game Busisness, gebaseerd op de data van analistenbureau’s als Newzoo, Circana en Ampere Analytics. Zij vermoeden dat de game zo’n 1,7 miljoen pre-orders op Steam heeft en dat er tussen de 22 en 25 miljoen gamers de open bèta van de game hebben gespeeld. Er zijn analisten die denken dat de vijf miljoen verkochte exemplaren in de eerste week bij lange na niet genoeg zijn en dat de game eerder richting de 10 miljoen verkochte exemplaren zal komen in de eerste week.

Battlefield 6 verschijnt volgende week voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Het eerste in-game seizoen van de game start op 28 oktober en dan wordt overigens ook de Battle Royale modus van de game verwacht, al is dit nog steeds niet officieel bevestigd.