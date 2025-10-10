Nagenoeg geen Skill-based matchmaking in Call of Duty Black Ops 7

Activision Blizzard voelt de hete adem van EA met de komst van Battlefield 6 en gooit hun visie wat betreft skill-based matchmaking geheel op de schop voor Call of Duty Black Ops 7.

In de nieuwste shooter van Treyarch zal er dus nagenoeg geen gebruik maken van skill-based matchmaking. Dit systeem zorgt er namelijk voor dat spelers tegen andere spelers spelen die een vergelijkbaar skill-niveau hebben. Dit systeem krijgt overigens al jaren kritiek van de fans, maar tot dit jaar wilde Activision er niks aan veranderen. Grote kans dat de release van Battlefield 6 daar aan heeft meegeholpen.

Daarnaast komt er nog een feature terug die we al enige tijd niet meer in Call of Duty hebben gezien, namelijk persistent lobby’s. In de meest recente Call of Duty-games werden spelers na elk potje weer in een andere lobby gezet, maar dat is bij Call of Duty Black Ops 7 niet meer het geval. Je zult gewoon in dezelfde lobby verder kunnen gaan en mocht je dat niet bevallen, moet je hem dus zelf verlaten.

Call of Duty Black Ops 7 verschijnt op 14 november voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Onlangs gingen ook wij aan de slag met de beta van de game, die niet in alles even goed wist te overtuigen.