Derde deel Final Fantasy 7 remake blijft gebruik maken van de Unreal Engine 4

Square Enix heeft besloten om niet over te stappen naar de Unreal Engine 5 voor het derde deel van de Final Fantasy 7 remake.

In een gesprek met Gamespot geeft creative director Tetsuya Nomura te kennen dat er een goede reden is dat ze bij de Unreal Engine 4 te blijven. Deze heeft het team zo aangepast dat de engine precies zo werkt dat zij er het makkelijkst mee kunnen werken. Ze hebben wel overwogen om de overstap naar de Unreal Engine 5 over te stappen, maar dat zou gewoonweg te veel extra werk met zich meenemen.

De eerste twee delen van de Final Fantasy 7 remake werden ook gemaakt met de Unreal Engine 4, maar in 2021 werd de Unreal Engine 5 onthuld. Ondanks dat blijft de reeks dus gewoon gemaakt worden op dezelfde engine.

Naast de reden om voor dezelfde engine te kiezen, heeft het team ook een keuze gemaakt voor de subtitel van de game. In een ander interview had game director Naoki Hamaguchal laten weten dat er twee namen op tafel lagen, maar dat de keuze aan Nomura was welke titel het uiteindelijk zou gaan worden. Helaas voor ons blijft het nog een vraagteken hoe het derde deel nou precies gaat heten.

Eind vorig jaar hoorden we wel al het goede nieuws dat de ontwikkeling van het laatste deel voorspoedig verliep en dat deze in volledige productie is gegaan. Wij hopen dit jaar in ieder geval iets van een trailer van de game te zullen krijgen!