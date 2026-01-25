Sledgehammer Games bezig met actie-RPG

Call of Duty-ontwikkelaar Sledgehammer Games zou bezig zijn (geweest) met een actie-RPG. Dat blijkt uit een LinkedIn-pagina van een voormalige medewerker.

Sledgehammer Games werkte in het verleden aan de Call of Duty-franchise. Het begon in 2011 toen men Infinity Ward hielp met de ontwikkeling van Call of Duty Modern Warfare 3. Later maakte men zelf ook nog eigen delen in de serie zoals Call of Duty WWII, Vanguard en Modern Warfare 3 (2023).

Echter blijkt de studio ook bezig te zijn (geweest) met een actie-RPG met “diepe lore”. Ben Wanat, voormalig medewerker van Sledgehammer Games, heeft op zijn LinkedIn-pagina de actie-RPG vermeld staan.

Daar werkte Wanat als creative director aan en was onder andere verantwoordelijk voor het aannemen van personeel, de planning, maar ook het maken van de layout van de wereld en dergelijke.

Het is niet duidelijk of de actie-RPG nog in ontwikkeling is, aangezien Wanat al sinds augustus vorig jaar niet meer werkzaam is bij de studio. Wellicht dat er in de komende tijd wat meer duidelijk wordt via een LinkedIn pagina van andere medewerkers.

Daarnaast is er ook nog de herstructurering die Microsoft vorig jaar doorvoerde en waarbij 1900 medewerkers werden ontslagen. Bij Sledgehammer Games werd 30 procent op straat gezet.