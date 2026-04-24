Just Cause ontwikkelaar Avalanche Studios werkt aan nieuwe open wereld game

Avalanche Studios wist voorheen geweldige ervaringen te creëren met de Just Cause-games. De studio heeft veel tijd aan die franchise besteed, en een nieuwe vacature suggereert dat er ofwel een nieuw vervolg komt, ofwel iets compleet anders.

Het werk van Avalanche is meer dan degelijk. Rage 2 was een prijzenswaardig vervolg, en Mad Max, een openwereldgame gebaseerd op de film, krijgt te weinig waardering. Die game kwam namelijk precies op het juiste moment uit. Just Cause is echter het paradepaardje van het bedrijf, en je zou kunnen stellen dat het zijn hoogtepunt bereikte met Just Cause 3.

Nu zoekt de studio personeel voor een nieuwe game. Op de vacaturepagina van Avalanche Studios (via CheatHappens) staat een vacature voor een Senior Technical Designer. Bij die vacature staat het volgende vermeld:

Als Senior Technical Designer speel je een cruciale rol in de ontwikkeling van een nog niet aangekondigd AAA-project. Je fungeert als generalist op het gebied van technisch ontwerp en ondersteunt het gameplayteam. Je coördineert de verschillende disciplines, stuurt de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten aan waar nodig en zorgt ervoor dat de gameplayfuncties die het team bouwt volledig in de game ervaren kunnen worden. Jouw praktische expertise in game-engine-editors en scripting is essentieel voor het creëren van gameplay-ervaringen, het bouwen van prefabs en het leveren van tools en configuraties die het hele team helpen excelleren.

Voor deze vacature heb je ervaringen nodig voor het scripten van gebeurtenissen, ervaringen en systemen in open-wereldgames. Het is niet duidelijk of het gaat om een nieuwe Just Cause of een compleet nieuwe game.

Eerdere aanwijzingen suggereren dat het een nieuwe serie zou kunnen zijn of iets anders dan Just Cause, omdat de oprichter van Avalanche zei dat Just Cause 5 ‘er niet zou komen’.