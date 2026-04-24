Asha Sharma wil met Xbox de “juiste beslissing maken” voor exclusieve games

Microsoft wil het merk Xbox weer helemaal terug op de kaart zetten en overweegt nog steeds of exclusieve games daar bij horen.

In een recent interview met Stephen Totilo van Game File sprak Sharma over de geplande herziening van exclusieve games door het bedrijf. In een memo die naar het Xbox-team werd gestuurd en kort daarna openbaar werd gemaakt, bevestigde Sharma de geruchten dat het bedrijf zijn recente beslissingen met betrekking tot exclusieve games onder de loep nam en onderzocht of er veranderingen mogelijk waren.

Tegenover Totilo zei Sharma dat er nog geen beslissingen zijn genomen en dat het bedrijf verschillende benaderingen gebruikt om tot de juiste conclusie te komen.

“We hanteren een datagedreven en een strategische aanpak, en vervolgens bekijken we onze principes en nemen we een aantal beslissingen. We delen meer informatie zodra we er klaar voor zijn.”

Wat de tijdlijn betreft, zei Sharma dat Xbox op dit moment nog niets wilde vastleggen.

“Ik wil de juiste beslissing nemen, niet de snelste,” aldus de Xbox CEO, die eraan toevoegend dat dit soort beslissingen een impact hebben die tientallen jaren kan duren.

Het draait bij Xbox niet alleen om exclusieve games. In dit nieuwe tijdperk voor de divisie zou het bedrijf zich naar verluidt meer richten op de Xbox-naam in plaats van Microsoft Gaming. Ze werken er ook aan om hun hardware dé plek te maken waar spelers games willen spelen, te beginnen met de huidige generatie Xbox-consoles.