Deze week in GTA Online: Nieuwe supercars, nieuwe Kortz Center Heist-targets, en nog veel meer

GTA Online schakelt een tandje bij, want de Pegassi Ignus Pursuit en Grotti Veleno GT worden deze week toegevoegd aan het steeds groter wordende aanbod van supercars.

Daarnaast zijn er drie nieuwe geschilderde meesterwerken toegevoegd aan het roulerende aanbod van hoofd targets voor de Kortz Center Heist. Als je de nieuwe Heist voor het eerst tot een goed einde weet te brengen, verdien je een bonus van GTA$ 400.000.

Alle details:

Twee nieuwe voertuigen: de Pegassi Ignus Pursuit en Grotti Veleno GT

de Pegassi Ignus Pursuit en Grotti Veleno GT Nieuwe schilderijen als hoofd targets voor de Kortz Center Heist, die je kunt stelen om ze te verpatsen of om aan je eigen muur te hangen (tot en met 29 juli)

die je kunt stelen om ze te verpatsen of om aan je eigen muur te hangen (tot en met 29 juli) Een bonus van GTA$ 400.000 als je de Kortz Center Heist tot een goed einde weet te brengen zonder het loodje te leggen (tot en met 29 juli)

als je de Kortz Center Heist tot een goed einde weet te brengen zonder het loodje te leggen (tot en met 29 juli) 4x GTA$ voor salarissen van Associates en Bodyguards (tot en met 29 juli)

Gratis Knuckleduster Tee voor het spelen van GTA Online (tot en met 29 juli)

voor het spelen van GTA Online (tot en met 29 juli) Beloningen voor de Elitist Tier van het Fine Art Collectors Program zijn nu verkrijgbaar (tot en met 5 augustus): Korting van GTA$ 1.000.000 op de Art Studio-uitbreiding voor je woning Gratis Vault Keypad-upgrade voor de Art Studio De kans om een speciaal schilderij te jatten als hoofd target Een gratis sculptuur Een gratis Annihilator Stealth-helikopter

zijn nu verkrijgbaar (tot en met 5 augustus): Dubbele GTA$ voor The Titan Job (tot en met 29 juli) 50% korting op de McKenzie Field Hangar (tot en met 29 juli)

(tot en met 29 juli) 5x GTA$ en RP voor de HSW Race Series (tot en met 29 juli)

(tot en met 29 juli) Driedubbele GTA$ en RP voor Overtime Rumble en de Community Series (tot en met 29 juli)

Kortingen op voertuigen: 50% korting op Chameleon Paints en 30% op de Benefactor Vorschlaghammer, Declasse Tulip M-100, Vapid Retinue Mk II, Dewbauchee JB 700W, Pegassi Tempesta, Karin Technical, Pegassi Torero, Enus Windsor Drop en Pfister 811 (tot en met 29 juli)

Gun Van-kortingen: 30% korting op de Combat Shotgun en 40% korting op de Compact EMP Launcher (GTA+-leden) (tot en met 29 juli)

30% korting op de Combat Shotgun en 40% korting op de Compact EMP Launcher (GTA+-leden) (tot en met 29 juli) GTA+-leden: Haal gratis een met de Attack-livery getooide Grotti Veleno GT op bij The Vinewood Car Club, pak 50% korting op een conversie bij Hao’s Special Works, krijg GTA$ 1.000.000 korting op de Art Studio-upgrade voor je woning, profiteer van GTA$ 2.000.000 korting op de huizenmarkt, en nog veel meer.