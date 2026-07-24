PlayStation Network ondervindt nog steeds problemen

Het PlayStation Network ondergaat de hele dag problemen en het is nog steeds mogelijk dat het wat lastiger is om online te komen op je PlayStation console.

Eerder vandaag zorgde een enorme storing in het PlayStation Network ervoor dat duizenden gamers wereldwijd niet meer konden inloggen op hun accounts. Volgens berichten op sociale media had dit gevolgen voor de PlayStation Store, gedownloade games en alle games die een PlayStation Network-verbinding vereisen.

Opvallend genoeg was het hackersgroep Anonymous die ook melding maakte van de storing op het netwerk, maar het lijkt er niet op dat zij daadwerkelijk iets mee te maken hebben.

PlayStation Network is down worldwide. — Anonymous (@YourAnonOne) July 24, 2026

Op het moment van schrijven geeft het PlayStation Network Status-platform nog wel wat problemen aan en zijn er op platforms als Down Detector duizenden klachten registreerde. Ondanks dat kunnen we bevestigen dat wij wel verbinding heb kunnen maken met het PlayStation Network, dus het probleem is mogelijk al gedeeltelijk opgelost.

Het is wel een extra waarschuwing voor Sony voor de toekomst. Als zij in de toekomst games nog alleen maar digitaal willen verkopen, zullen ze toch moeten zorgen dat games ook offline gespeeld kunnen worden.