Nieuwe Batman-game is exclusief voor Amazon Luna en verschijnt volgende week al

Amazon heeft Batman: Caped Crusader Chronicles aangekondigd voor Amazon Luna. Het is een game die de innerlijke detective in spelers zou moeten triggeren.

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Gamers hebben lang reikhalzend uitgekeken naar een nieuwe Batman-game, vooral sinds de laatste grote release, Arkham Knight, in 2015 uitkwam. Hoewel er wel een andere titel verscheen, Gotham Knights, stond Batman daarin niet centraal. Nu is er een nieuwe game die Batman in de schijnwerpers zet, maar het is mogelijk dat dit niet het type game is dat spelers verwachten.

Batman: Caped Crusader Chronicles verschijnt op 31 juli

Amazon Luna heeft onlangs aangekondigd dat Batman: Caped Crusader Chronicles op 31 juli verschijnt, tegelijk met het tweede seizoen van de Batman-animatieserie op Prime Video. Eerder deze week werd al bekendgemaakt dat Amazon Luna gebundeld zal worden met Prime Video, al moet je dan wel een account hebben in de VS of het Verenigd Koninkrijk.

Batman: Caped Crusader Chronicles is een avonturenspel van 11 afleveringen met uitdagende minigames waarin je detectivewerk moet doen. Spelers komen in contact met iconische DC-personages, ingesproken door een aantal originele castleden, waaronder Hamish Linklater als Batman, Michelle C. Bonilla als Detective Montoya en Matthew Needham als de Joker. Dit is een coöperatief partygame voor 1 tot 4 spelers, waarin deelnemers bewijsmateriaal ontcijferen, aanwijzingen volgen en beroemde DC-superschurken confronteren.

Denk aan personages als Scarecrow, Babyface, Tweedledee en Tweedledum, Dollmaker, Lynx, Music Meister en de Joker. De game is onderdeel van GameNight, een groeiende collectie games die exclusief verkrijgbaar is via Amazon Luna. De game is bij de lancering beschikbaar in de VS, het VK, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, Nederland, Polen, Zweden, Portugal, België en Luxemburg.