Microsoft komt op 7 mei met Xbox Helix update tijdens Game Dev show

Microsoft gaat aanstaande donderdag (7 mei) een Xbox Game Dev update houden, waarin men de volgende generatie Xbox gaat bespreken. Dat is de PC-hybrid die nog door het leven gaat als project Helix.

Tijdens de Xbox Game Dev update show zullen diverse ontwikkelaars binnen Xbox aan het woord komen over de volgende generatie console. Dat heeft Bryce Baer, de Senior Director van Xbox Ecosystem Marketing, laten weten in een blog voor ontwikkelaars. Daar wordt vermeld dat de eerste aflevering van Xbox Game Dev Update op 7 mei om 18:00 zal plaatsvinden. Deze zal te zien zijn op het YouTube-kanaal van Microsoft Game Dev en uiteraard zorgen we dat je hem ook hier live kunt volgen.



Daarom starten we een nieuwe show, waarin we hoogtepunten rechtstreeks van de teams brengen die Xbox bouwen en waarin we technische context en wat het betekent voor uw werk delen, allemaal op één plek. U hoort de nieuwste updates van de mensen erachter, met een duidelijker beeld van wat er nieuw is en waarom het belangrijk is.

Ons doel is om het voor u gemakkelijker te maken om op de hoogte te blijven, de punten met elkaar te verbinden en te begrijpen hoe deze veranderingen in uw dagelijkse werk als ontwikkelaar tot uiting komen. Het is ook een manier om het gesprek met de community gaande te houden terwijl we samen verder bouwen aan de toekomst.

Chris Charla (GM, Portfolio & Programs) en Jason Ronald (VP, Next Generation) zullen de presentatie voor hun rekening nemen en daar zal dan vooruit worden gekeken op Project Helix. Dat is dus de volgende generatie Xbox-console, dat een combinatie wordt tussen een PC en een traditionele console. Naar verluidt gaat Microsoft begin volgend jaar “alfaversies” van de Helix na ontwikkelaars opsturen. De volgende generatie consoles is in ieder geval dichtbij!