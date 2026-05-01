Battlefield 6 voegt nieuwe optie toe aan microtransacties bij pre-orders

De evolutie van microtransacties zal op een dag zeker nader onderzocht moeten worden, aangezien dit een nieuw fenomeen voor ons is. Nu Battlefield 6 Season 3 eraan komt, kun je je Battle Pass voor het nieuwe seizoen alvast veiligstellen en word je aangemoedigd om dat te doen.

Battlefield 6 heeft, bijna zeven maanden na de lancering, nog steeds een relatief gezonde spelersbasis. Ondanks dat er op PC meer dan 90% van zijn spelers zijn overgestapt naar andere games, komen er nog steeds tien duizenden nieuwe spelers per dag bij en op consoles zijn dat er nog meer.

Als je nog steeds van Battlefield 6 geniet, ben je misschien wel geïnteresseerd in de nieuwste, op microtransacties gebaseerde functie van de game, die bijna ongelooflijk is.

Als je nu inlogt op Battlefield 6, is de kans groot dat je de nieuwe advertentie voor seizoen 3 van Battlefield 6 ziet. Maar het gaat niet over aankomende maps of spelmodi; het is een suggestie voor een ‘Pre-order voor het volgende seizoen’.

Zoals je hieronder in het bericht van Charlie Intel kunt zien, kun je de normale Battle Pass of de Pro-upgrade pre-orderen. Het is niet zo dat je de Battle Pass voor een leuker prijsje krijgt, maar je loyaliteit wordt wel beloond met een paar voordelen.

Met de normale pas krijg je direct toegang tot het Verdant L110 wapenpakket en 2 Tier Skips. De Pro-pas geeft je 2 wapenpakketten, de Tier Skips en een XP-boost.

Voor sommige spelers is dit een handige tijdsbesparing om zich voor te bereiden op seizoen 3, maar anderen zullen het zien als wat het is: vooruitbetalen voor extra betaalde content voor een game die je al bezit.

Battlefield 6 newest update lets players pre-order the next season’s Battle Pass or Pro token pic.twitter.com/cUqzFfn2Xx — CharlieIntel (@charlieINTEL) April 30, 2026

Wat vinden jullie van deze zet van EA? Laat het ons vooral weten in de reacties!