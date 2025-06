Mindseye is volgens Leslie Benzies niet zo groot als wordt gedacht

Mindseye, dat door vele wordt gezien als een GTA-kloon, heeft volgens Build a Rocket Boy CEO Leslie Benzies wel een aantal verschillen met GTA. Zo zal de game spelers niet zo lang bezig houden als de sandboxgame van Rockstar.

Leslie Benzies is geen onbekende van GTA-ontwikkelaar Rockstar Games, aangezien hij daar jaren de leiding gaf aan Rockstar North en betrokken was bij de ontwikkeling van alle GTA-games (tot en met GTA 5 en GTA Online). Echter zal zijn nieuwe game Mindseye bij zijn nieuwe studio (Build a Rocket Boy) niet zo lange speellengte bevatten als de GTA-games. Volgens Benzies is het verhaal van de game binnen 20 uur te voltooien, maar belooft hij wel “continu nieuwe content” voor de game. Zo wordt er nog een multiplayer voor de game ontwikkeld en zal deze een volledig open wereld gedeelte worden toegevoegd. De content die extra naar de game komt zal overigens niet altijd gratis zijn.

Benzies heeft onlangs nog uitgelegd waarom Mindseye geen open-wereldgame zal worden. Volgens de CEO van Build a Rocket Boy vond hij het toepasselijker om het verhaal van Jacob Diaz lineair te volgen. Over de lengte van de game meldt hij overigens het volgende:

“Ik denk dat dat een goede lengte is voor een game. Wat je ook ontdekt door data, is dat mensen grote games niet helemaal uitspelen. De meerderheid van de mensen – 60% of 70% – speelt games niet helemaal uit.

Dus als je iets maakt, zou ik het liefst – en ik weet zeker dat het team hetzelfde zou zeggen – dat je de hele ervaring van begin tot eind hebt, en niet een game van 200 uur creëert. Maak iets dat afgemaakt kan worden, maar met wat extra dingen die het universum vullen. Veel van de zijmissies van MindsEye vullen de achtergrondverhalen van de personages in, of vullen aan wat er in de wereld gebeurde.”

Mindseye staat in de planning voor 10 juni en komt dan naar de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.