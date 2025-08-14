Ondersteuning PS4/ Xbox One-versie PUBG: Battlegrounds stopt op 13 november

Voor degene die PUBG: Battlegrounds nog steeds op hun “oude vertrouwde” PlayStation 4 of Xbox One spelen hebben we slecht nieuws: het wordt tijd om over te stappen op een PlayStation 5 of Xbox Series S/ X.

PUBG Studios en Krafton hebben namelijk laten weten dat de last-gen versie vanaf 13 november niet meer zal worden ondersteund. Het goede nieuws is wel dat er een PlayStation 5 en Xbox Series S/ X-versie voor in de plaats komt.

De ontwikkelaar was al enige tijd bezig om de current-gen versie van de Battle Royale game te realiseren, maar vanaf 13 november kunnen we er dan ook eindelijk mee aan de slag. De PlayStation 4 en Xbox One-versies zullen vanaf die dag niet meer te downloaden of zelfs te spelen zijn.

PUBG Studios noemt de keuze noodzakelijk om “een stabielere gameplayomgeving aan onze spelers te leveren en een naadloze ervaring met toekomstige updates te bieden”.

Mocht je de overstap maken naar de current-gen versie zullen al je aangeschafte in-game items worden overgezet naar de current-gen versie. Voor de PlayStation 5 moet je PUBG: Battlegrounds dan wel opnieuw downloaden, maar de Xbox Series S/ X-versie wordt automatisch gedownload middels Smart Delivery (uiteraard wel als de oude versie van de game nog geïnstalleerd is).