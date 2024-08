Krafton neemt Hi-Fi Rush ontwikkelaar Tango Gameworks over!

Recentelijk maakte Microsoft bekend dat ze de studio Tango Gameworks hebben gesloten. Deze studio, die bekend staat om games zoals Hi-Fi Rush, Ghostwire: Tokyo, en The Evil Within, is inmiddels overgenomen door de Zuid-Koreaanse uitgever Krafton.



Tango Gameworks werd opgericht door Shinji Mikami, de maker van Resident Evil, en heeft verschillende bekende IP’s onder hun naam. Nadat Mikami de studio in 2023 verliet, duurde het niet lang voordat Microsoft besloot de studio te sluiten. Hoewel er geen specifieke reden voor de sluiting werd gegeven, werd er gespeculeerd dat het gebrek aan leiderschap een rol speelde. Het nieuws van de sluiting viel niet goed bij gamers, vooral niet na het grote succes van Hi-Fi Rush.

Zoals vermeld, heeft Krafton de studio overgenomen, samen met de rechten op de Hi-Fi Rush IP. Deze overname wordt gezien als een strategische zet om te investeren in de Japanse videogamemarkt. Krafton wil in samenwerking met Xbox en ZeniMax ervoor zorgen dat de overname soepel verloopt. Het doel is om Tango Gameworks door te laten gaan met het ontwikkelen van de Hi-Fi Rush IP en om nieuwe ervaringen voor gamers te creëren.

De overname zal geen invloed hebben op de bestaande catalogus van Tango Gameworks, dus games zoals Ghostwire: Tokyo en The Evil Within blijven beschikbaar.