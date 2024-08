Geralt of Rivia is wel van de partij in The Witcher 4

Hoewel The Witcher 4 niet draait om het personage uit de eerste trilogie, zal Geralt of Rivia een rol hebben in de game.

Dit meldt Doug Cockle in een video van Fall Damage, waarin de stemacteur achter Geralt de teksten van zichzelf of mede-acteurs moet zien te herkennen uit de Witcher-games. Het was al enige tijd duidelijk dat Geralt niet meer de hoofdrol zal vertolken in een nieuwe Witcher-trilogie.

Gelukkig voor de fans van Geralt en/ of Doug Cockle komt er nog een remake van het eerste deel van The Witcher. Naast die game en het vierde deel staat er ook nog een spin-off in de planning. Dus wat dat betreft, valt er nog genoeg om naar uit te kijken.