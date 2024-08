Alien: Romulus bevat een easter egg naar Alien Isolation

Alien: Romulus is de nieuwste film in de Alien-reeks en de eerste die uitkomt sinds Disney 20th Century Fox heeft overgenomen. Regisseur Fede Álvarez heeft in een interview met de Total Film podcast een interessante easter egg onthuld.



Álvarez vertelde dat hij de survival-horror game Alien: Isolation speelde voordat zijn film Don’t Breathe uitkwam. Hij bleek een grote fan van de game te zijn en besloot een eerbetoon te brengen door een easter egg in de nieuwe Alien-film te plaatsen. In de film plaatst hij verschillende telefoons op momenten voorafgaand aan spannende of angstaanjagende gebeurtenissen. Dit is een verwijzing naar Alien: Isolation, waar telefoons dienden als save points en vaak verschenen voordat er iets engs gebeurde. Oplettende kijkers zullen deze subtiele verwijzing naar de game zeker opmerken.

Sinds de release van Alien: Isolation zijn er meerdere Alien-games uitgebracht, maar geen van hen heeft dezelfde impact gehad als deze survival-horrorklassieker. Denk je dat het tijd is dat de Alien-games terugkeren naar het survival-horrorgenre? Laat het ons weten in de comments en vertel ons ook of je van plan bent om Alien: Romulus in de bioscoop te bekijken! De film is vanaf 15 augustus te zien in de bioscoop.