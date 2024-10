Alien Isolation krijgt een vervolg!

Alien Isolation werd 10 jaar geleden uitgebracht en dat wordt gevierd met verschillende activiteiten. Er is concept-art gedeeld, de soundtrack is officieel uitgebracht, en er is eindelijk een vervolg aangekondigd!



Alien Isolation wordt door velen beschouwd als een van de beste survival-horrorgames, vooral vanwege de geavanceerde AI van de Xenomorph en de sfeer die nauw aansluit bij de eerste Alien-film. Na een langverwacht vervolg, heeft Creative Director Al Hope aangekondigd dat de game nu in vroege ontwikkeling is.

Het verhaal van Alien Isolation volgt Amanda Ripley op zoek naar haar moeder Ellen Ripley. Tijdens het verhaal moet Ripley haar weg door Sevastapol Station vinden terwijl ze mensen, synthetics en de Xenomorph vermijd. De game eindigde op een manier die ruimte liet voor een vervolg, maar tot nu toe bleef een officiële aankondiging uit. Hoewel er een mobiele game genaamd Alien Blackout verscheen, wordt deze niet als canon beschouwd en is niet langer beschikbaar. Nu er eindelijk nieuws is over een echt vervolg, hopen fans dat Amanda’s verhaal verder verteld wordt.

Op dit moment is er nog geen informatie over hoe lang de ontwikkeling zal duren of wanneer er meer onthuld wordt. Zodra er updates zijn, zullen we die uiteraard delen!