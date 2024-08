Red Dead Redemption komt misschien toch naar PC?

Komt Red Dead Redemption dan toch naar de PC? Dit gerucht ontstond door een beschrijving op het PlayStation Network.



Red Dead Redemption is een van de meest iconische titels van Rockstar Games. In het eerste deel volg je het verhaal van John Marston, die jacht maakt op voormalige leden van de bende van Dutch van der Linde. Het spel staat niet alleen bekend om zijn meeslepende verhaal, maar ook om de prachtige manier waarop Rockstar Games het Wilde Westen tot leven heeft gebracht.

Red Dead Redemption wordt, samen met zijn vervolg, beschouwd als een klassieker, net als de populaire uitbreiding Undead Nightmare. De game werd oorspronkelijk uitgebracht voor de PlayStation 3 en Xbox 360 en kreeg vorig jaar een port voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch. Tot nu toe is er echter nooit een PC-versie verschenen, maar dat zou binnenkort kunnen veranderen.

Onlangs verscheen er namelijk een beschrijving van Red Dead Redemption op het PlayStation Network waarin een PC-versie werd vermeld. Deze vermelding is inmiddels aangepast, vermoedelijk omdat het om een fout ging. Het is nog onduidelijk wanneer Rockstar Games of Take-Two Interactive de PC-port officieel zal aankondigen. Als we zouden moeten speculeren, dan zou dit bijvoorbeeld kunnen gebeuren tijdens Opening Night Live, maar dat is nog niet zeker. Zodra er meer bekend is, laten we het je weten.