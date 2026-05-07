EA onthult nieuwe samenwerking middels De Sims 4  Lady Bridgertons Maskeradebal Kits

EA en Maxis hebben vandaag De Sims 4 Lady Bridgertons Maskeradebalmode Kit en De Sims 4 Lady Bridgertons Balzaal Kit aangekondigd. De nieuwe Kits zijn ontwikkeld in samenwerking met Netflix en Shondaland en zijn vanaf 14 mei verkrijgbaar voor pc via EA app, Mac via Origin, Epic Games Store en Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S en Xbox One.

Met deze nieuwe content krijgen spelers toegang tot zwierige baljurken, op maat gemaakte jassen en maskers vol mysterie. Indrukwekkende balzalen met kroonluchters, bloemen en weelderige details vormen het decor voor elk geheimzinnig samenzijn. Voor Simmers die de volledige ervaring willen, bevat De Maskeradebal Bundel beide Kits en drie exclusieve items die zijn geïnspireerd op momenten uit de Ton.

De festiviteiten in De Sims 4 beginnen op 12 mei met een tijdelijk inlog-evenement inclusief meer dan 22 beloningen, waaronder mode, decoratie en zelfs een nieuwe eigenschap voor Sims die graag willen opvallen.