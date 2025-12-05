Na meer dan 10 jaar keert Carmegeddon terug!

In 2015 verscheen de laatste Carmegeddon (Reincarnation) en begin volgend jaar verschijnt er ein-de-lijk weer een nieuw deel, genaamd Rogue Shift!
De game wordt ontwikkeld door 34BigThings en voegt roguelite elementen aan de singleplayer. Giuseppe Enrico Franchi, de game director van Carmageddon: Rogue Shift laat het volgende weten over de game:
“We brengen iets nieuws naar de franchise en het racegenre. Carmageddon staat voor verkennen, experimenteren, de straten rood verven en tegenstanders vermorzelen. We willen dat onze spelers zich aanpassen, upgraden en met plezier vernietiging loslaten op hordes zombies achter het stuur van een moordmachine. Rogue Shift zal zowel degenen die de legendarische serie met warme herinneringen herinneren als degenen die hem voor het eerst ontdekken, aanspreken – nieuw leven ingeblazen, opnieuw uitgevonden en spannender dan ooit.”
Carmageddon: Rogue Shift belooft een roguelite campagne met vertakkende levels en dynamische uitdagingen, met progressie tussen de runs van spelers in “dodelijke ondergrondse races”. De ontwikkelaars van 34BigThings beloven volop variatie om de runs interessant te houden: 15 upgradebare voertuigen, 13 wapenklassen en meer dan 80 perks met stapelbare, synergetische effecten. Net als in eerdere games in de Carmageddon-franchise racen spelers tegen andere tegenstanders en nemen ze het op tegen hordes zombies – nu inclusief supermutante eindbaasvarianten – en mechanische oorlogsmachines.