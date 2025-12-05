Na meer dan 10 jaar keert Carmegeddon terug!

In 2015 verscheen de laatste Carmegeddon (Reincarnation) en begin volgend jaar verschijnt er ein-de-lijk weer een nieuw deel, genaamd Rogue Shift!

De game wordt ontwikkeld door 34BigThings en voegt roguelite elementen aan de singleplayer. Giuseppe Enrico Franchi, de game director van Carmageddon: Rogue Shift laat het volgende weten over de game:

“We brengen iets nieuws naar de franchise en het racegenre. Carmageddon staat voor verkennen, experimenteren, de straten rood verven en tegenstanders vermorzelen. We willen dat onze spelers zich aanpassen, upgraden en met plezier vernietiging loslaten op hordes zombies achter het stuur van een moordmachine. Rogue Shift zal zowel degenen die de legendarische serie met warme herinneringen herinneren als degenen die hem voor het eerst ontdekken, aanspreken – nieuw leven ingeblazen, opnieuw uitgevonden en spannender dan ooit.”