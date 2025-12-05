Nieuwe Postal game al een dag na aankondiging geannuleerd

Running With Scissors kondigde op woensdag Postal: Bullet Paradise aan, maar annuleerde de game een dag later en sloot ook meteen de studio.

De provocerende shooter van de ontwikkelaar kreeg namelijk te maken met hevige kritieken, maar ook de ontwikkelaars werden zelfs bedreigd.

Running With Scissors onthulde woensdag Postal: Bullet Paradise en beschreef de game als een “dystopische first-person shooter met tijdlijnsprongen en kogelhemel, met POSTAL’s kenmerkende, zwartgallige karakter.” Ontwikkelaar Goonswarm Games was verantwoordelijk voor de titel, die geïnspireerd lijkt te zijn door games zoals Vampire Survivors. Spelers zouden de rol aannemen van verschillende Postal Dudes, die hordes sekteleden en demonstranten zouden omverrijden (en erop zouden urineren) in een poging de wereld te bevrijden van “gedwongen positiviteit, constante surveillance, irritant felle lichten en sociale kredietscores.”

Postal: Bullet Paradise stond gepland voor een release op Steam in het derde kwartaal van 2026, met versies voor Nintendo Switch, PlayStation 4 en PlayStation 5.

Maar de backlash op Postal: Bullet Paradise kwam snel. Postal-fans beschuldigden Goonswarm Games en Running With Scissors ervan generatieve AI-graphics te gebruiken bij de ontwikkeling van de game. En terwijl Mike Jaret, mede-eigenaar van Running With Scissors, zich fel verzette tegen beweringen dat Bullet Paradise gebruikmaakte van door AI gegenereerde assets, leken de eigenaren van Running With Scissors de afgelopen dagen van gedachten te zijn veranderd. In een verklaring op het Running With Scissors X-account zei de studio dat het “het project had stopgezet” na “overspoeld te zijn met negatieve reacties van onze bezorgde POSTAL-community” over Bullet Paradise.

“Ons vertrouwen in het ontwikkelteam is geschonden”, aldus Running With Scissors.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>