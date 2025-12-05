Netflix gaat Warner Bros voor 72 miljard dollar overnemen

Er gaan al enige tijd geruchten in de rondte dat Warner Bros zou worden overgenomen en vandaag heeft Netflix bekendgemaakt daar de beste papieren voor te hebben.

Beide partijen laten vandaag weten dat er een deal is voor een overname van 72 miljard dollar (bijna 62 miljard euro). Volgens Netflix betekent deze deal dat “twee baanbrekende entertainmentbedrijven samen worden gevoegd”.

Alhoewel de deal door deze partijen al beklonken lijkt moet een Amerikaanse instantie nog bekijken of Netflix hierdoor geen monopolypositie gaat bekleden.

Op het moment van schrijven is het dan ook nog niet bekend hoe de toekomst van die bedrijven eruit zal zien. Zo weten we niet of HBO Max nog verder blijft gaan als aparte streamingsdienst en of de gamedivisie van het bedrijf ook meegaat naar Netflix.

Wel weten we dat het Discovery Global-gedeelte van Warner Bros op zichzelf zal doorgaan en niet door Netflix is overgenomen.