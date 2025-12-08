Releasedatum Phantom Blade Zero wordt deze week onthuld

Tijdens de Game Awards van donderdagnacht zal de releasedatum van Phantom Blade Zero worden onthuld.

Via het officiële X-account van de organisatie van de Game Awards is er onthuld dat we een releasedatum van de door S-Game ontwikkelde actie-RPG.

#PhantomBladeZero promised to reveal its release date in 2025. Next Thursday, the lion awakens. The world premiere announcement arrives live at #TheGameAwards.#TGA2025 #Kungfupunk #Gaming pic.twitter.com/OVNeVnNO1I — The Game Awards (@thegameawards) December 7, 2025

Wij mochten tijdens de Gamescom aan de slag gaan met de game en waren erg enthousiast! Phantom Blade Zero is in ontwikkeling voor de PC en PlayStation 5.