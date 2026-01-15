Game van 2026: Phantom Blade Zero

De laatste game van 2026 in ons lijstje met een releasedatum is Phantom Blade Zero. De game van Chinese ontwikkelaar S-Game lijkt de eerste game na de zomervakantie te worden die ons uren gaat vermaken.

Te snel voor een souls-like?!

In Phantom Blade Zero stap je in de schoenen van Soul, een elite-moordenaar die werkt voor een mysterieuze organisatie genaamd The Order. In de game wacht een duistere en grimmige wereld je op en als je een van de trailer hebt gezien, zal je ongetwijfeld denken dat het om een souls-like gaat, maar dat is eigenlijk niet het geval.

De combat is namelijk anders dan bij dat soort games, waarbij je patronen van vijanden moet herkennen en weten wanneer je het beste kunt toeslagen. Dat is bij Phantom Blade Zero dus niet zo, want zoals Benjamin het in zijn Gamescom preview al omschreef, is de game geïnspireerd op DMC en Ninja Gaiden. Dit wil zeggen dat de combat een stuk sneller is en dat je wapens kunt combineren om vijanden op gruwelijke wijze het zwijgen op te leggen.

Ondanks dat de game zich misschien niet helemaal kan scharen onder de Souls-like games kreeg ik tijdens de sessie in Keulen dat gevoel wel weer juist bij de eindbaas van de demo. Deze was niet alleen super snel, maar wist binnen een paar klappen mijn alle hoeken van het veld te laten zien. Nadat de baas verslegen leek, bleek dat er nog een tweede fase aan zat en daarbij bleek het gevecht niet eens ten einde te komen. Als je van een uitdaging houdt, is deze game echt wel aan te raden! In dat uurtje dat we de game gespeeld hebben (Benjamin en ondergetekende speelden de game om de dood), moest ik de controller vaker sneller inleveren dan me lief was!

Phantom Blade Zero verschijnt op 9 september voor de PC (Steam en PlayStation 5). Gaan jullie hem een poging geven?!